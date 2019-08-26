Мамонов выслал жену из больницы после операции

Супруга рада услужить артисту

68-летний актер и музыкант Петр Мамонов, который перенес операцию после инфаркта, попросил супругу принести ему продуктов в больницу.

26 августа главный врач Городской клинической больницы N1 имени Пирогова решил прооперировать Мамонова, пережившего инфаркт миокарда. Операцию провели под местным наркозом.

"По словам врачей, после операции состояние Петра Николаевича стабильное, а по моему мнению, так даже и лучше, потому что он отправил меня в магазин за продуктами, которые ему хочется поесть в больнице", - рассказала "Интерфаксу" жена артиста Ольга Мамонова.

Напомним, что основателя музыкальной группы "Звуки Му" госпитализировали 24 августа. Ему стало плохо во время отдыха в деревне далеко от Москвы. Супруга вызвала врачей, заметив, что состояние Мамонова ухудшается: "Утром смотрю, он весь черный".

Петр Мамонов снялся в таких фильмах, как "Игла", "Такси-блюз", "Остров" и "Царь".