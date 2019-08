Трамп предложил бомбить ураганы ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп предложил использовать ядерные бомбы для победы над ураганами.

Эту информацию привел информационный портал Axios. Якобы эти предложения Трамп обсуждал с чиновниками по национальной безопасности. Ученые от таких новостей пришли в ужас: ведь ядерная бомба не только не поможет бороться с ураганами, но и заразит воздух радиоактивными отходами.

Однако спустя время Трамп поспешил опровергнуть сообщения, появившиеся в СМИ, обозвав их своим фирменным "фейкньюс".

"Эта история очень смешна. Я никогда такого не говорил. Очередные фейковые новости", - написал американский президент в Twitter.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!