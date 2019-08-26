Трамп предложил бомбить ураганы ядерным оружием

Затем поспешно отказался от своих слов, но уже поздно

Президент США Дональд Трамп предложил использовать ядерные бомбы для победы над ураганами.

Эту информацию привел информационный портал Axios. Якобы эти предложения Трамп обсуждал с чиновниками по национальной безопасности. Ученые от таких новостей пришли в ужас: ведь ядерная бомба не только не поможет бороться с ураганами, но и заразит воздух радиоактивными отходами.

Однако спустя время Трамп поспешил опровергнуть сообщения, появившиеся в СМИ, обозвав их своим фирменным "фейкньюс".

"Эта история очень смешна. Я никогда такого не говорил. Очередные фейковые новости", - написал американский президент в Twitter.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2019 г.

Но интернет помнит все. Российский сегмент уже успел бурно отреагировать на странное предложение Трампа: "Может, Трампа нужно сбросить на ураган?", "Ну ладно вам травить-то, просто мужик не в теме технических деталей, зато любознательный и креативный!", "Чем выше крыша, тем громче съезжает".