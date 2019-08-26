Пригожин невзлюбил избранницу своего пасынка

Из-за нее молодой человек ушел из дома

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин откровенно рассказал о своем отношении к модели Анне Аверьяновой, из-за которой младший сын Валерии ушел из семьи.

Арсений Шульгин и Анна Аверьянова начали встречаться четыре года назад. Валерия и Пригожин не одобрили выбор молодого человека, поэтому он ушел из дома, бросил учебу и устроился на работу, чтобы доказать свою независимость. В тот момент его родные просили Анну образумить возлюбленного.

"Предлагал им жить у нас. Все было бесполезно. Да, Арсений в какой-то момент вернулся домой. Поцеловал дверь и снова ушел. Как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал", - цитирует Пригожина "Экспресс-газета".

Сейчас Арсению 21 год. По всей видимости, он уже подумывает о женитьбе и детях. Между тем Иосиф Пригожин по-прежнему не готов принять Анну Аверьянову. "Не могу сказать, что мое отношение к Ане после этого изменилось, - признался продюсер. - Она мне по-прежнему не нравится. Просто я смирился с выбором Арсения".

Пригожин рассказал, что родители Анны прилично зарабатывают. Он познакомился с Александром Аверьяновым случайно, когда у Валерии появились проблемы с легкими и ей понадобился врач. "Я ему позвонил, представился и услышал в ответ: "Здравствуйте, родственник!" - "По какой линии?" - "Ваш сын живет с моей дочерью". Я был в шоке", - вспоминает Пригожин.

Отметим, что Валерия была замужем три раза. От второго брака у нее остались дочь Анна, а также сыновья Артемий и Арсений. Старший сын недавно женился, он работает в Швейцарии.