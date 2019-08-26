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Голосовавших за Зеленского украинцев назвали "безмозглыми баранами"

15:27
  • понедельник
  • 26 августа 2019

В Незалежной предлагают ввести институт "неграждан"

Украине надо последовать примеру стран Балтии и ввести институт "неграждан". Большая часть проживающих на территории Незалежной людей  - "безмозглые бараны", уверен ведущий львовского телеканала "НТА" Остап Дроздов.
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По мнению журналиста, все, проголосовавшие на президентских выборах за Владимира Зеленского – "быдло и вата". Дроздов считает, что глупых людей на Украине подавляющее большинство.

"Это доказывают каждые выборы, что мы живем в очень плохой стране. Я называю адресно каждого украинца, который умудрился в XXI веке голосовать за человека без программы, без политических убеждений, без мировоззрения, с откровенно украинофобской позицией на уровне шоу-бизнеса, с откровенным стебом относительно всего того, что для сознательного украинца является сакральным. Это надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы сделать это в XXI веке", – возмутился Дроздов в эфире.

Напомним, что за Владимира Зеленского во втором туре выборов проголосовали более 70% украинских избирателей. Причем Петр Порошенко набрал голосов больше Зеленского только во Львовской области. Поэтому Дроздов приводит этот регион и Галицию в пример – заявляя, что их жители "выпали из зеленого болота".

"Мы раздали паспорта быдлу, "вате", Юго-Востоку, коммунистам и другой сволочи, которая спит и видит себя в объятиях с Москвой", - не сдерживал праведного гнева Дроздов.  Однако журналист знает, как исправить ситуацию. По его мнению, на Украине – по примеру балтийских стран – надо ввести институт "неграждан". "Неправильных" жителей страны следует лишить возможности голосовать на выборах, приводит слова телеведущего "Политнавигатор".

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