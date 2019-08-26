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Президент унизил 66-летнюю жену Макрона

15:50
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Заочная перепалка между лидерами Франции и Бразилии перешла в публичную плоскость

Президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе в негативном ключе высказаться о супруге французского лидера Эммануэля Макрона. Болсонару прокомментировал пост в Facebook, где сравнивались снимки 37-летней жены президента Бразилии Мишель Болсонару и 66-летней Брижит Макрон.

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Фото сопровождала надпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность". "Не унижай этого типа, ха-ха-ха", - ответил на комментарий бразильский лидер.

Поводом для этой перепалки послужило резкое охлаждение отношений между Парижем и Бразилиа. Макрон, в частности, подвергал критике Болсонару за недостаточные действия при тушении пожаров. Последний, в свою очередь, обвинял президента Франции в "колониальной ментальности", передает РИА Новости.

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