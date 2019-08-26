Потерявшийся кот осчастливил хозяев после 11 лет бродяжничества

Несмотря на скитания, Тигр сохранил здоровье

Жительнице округа Датчесс в штате Нью-Йорк вернули кота по кличке Тигр, который выбежал из дома и 11 лет жил на улице.

Сотрудница приюта для животных Кэрол О'Коннелл рассказала NBC New York, что к ее дому в течение трех лет приходил бездомный кот. Женщина подкармливала бродягу, а потом обнаружила у него чип. Она просканировала чип и установила хозяев животного, которые жили в двух милях от приюта.

Как оказалось, Мэгги Уэлз и ее муж потеряли кота 11 лет назад. Питомец выбежал на улицу и не вернулся. Супруги долго искали Тигра, а потом они переехали в новый дом. "Все эти годы он жил недалеко от нас, - рассказывает Мэгги Уэлз. - Мы приехали, я увидела его и не смогла поверить своим глазам. Я была вне себя от счастья".

В приюте для домашних животных отметили, что бродячая жизнь не подкосила здоровье Тигра. По-видимому, он еще долгое время сможет наслаждаться сытой жизнью и радовать своих хозяев.