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Кремль отреагировал на массовые увольнения уральских хирургов

15:56
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Проблема требует реакции местных властей

Ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что проблема требует, в первую очередь, внимания местной власти.
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"Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей - ну и, конечно, Министерства здравоохранения", - ответил Дмитрий Песков на вопрос журналиста.

Пресс-секретаря российского лидера спросили, решается ли проблема персонала Центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле. Ранее стало известно, что сразу шестеро врачей-хирургов написали заявления об увольнении из медучреждения.  Детали пока не сообщаются, однако в регион уже направилась межведомственная комиссия.

Власти Свердловской области созвали экстренное совещание, из отпуска вызван глава областного Минздрава. Проблему обсудят 27 августа с участием представителей профсоюзных организаций и экспертов, передает ТАСС.

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