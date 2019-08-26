Кремль отреагировал на массовые увольнения уральских хирургов

Проблема требует реакции местных властей

Ситуацию с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что проблема требует, в первую очередь, внимания местной власти.

"Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей - ну и, конечно, Министерства здравоохранения", - ответил Дмитрий Песков на вопрос журналиста.

Пресс-секретаря российского лидера спросили, решается ли проблема персонала Центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле. Ранее стало известно, что сразу шестеро врачей-хирургов написали заявления об увольнении из медучреждения. Детали пока не сообщаются, однако в регион уже направилась межведомственная комиссия.

Власти Свердловской области созвали экстренное совещание, из отпуска вызван глава областного Минздрава. Проблему обсудят 27 августа с участием представителей профсоюзных организаций и экспертов, передает ТАСС.