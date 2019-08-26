Первый президент Украины спит с пистолетом

Он ощущает угрозу

Бывший глава украинского государства Леонид Кравчук признался, что не может уснуть, если рядом с ним нет пистолета. По его словам, он "ощущает какую-то необъяснимую угрозу".

"Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому", - приводит слова первого президента Украины УНИАН. Между тем бывший политик отдает себе отчет, что в случае серьезной угрозы оружие вряд ли поможет. "Но он (пистолет – прим. ред.) меня успокаивает" – добавил Кравчук.

На прошлой неделе в полицию поступило сообщение о минировании дома родителей Владимира Зеленского в Кривом Роге. При этом бомбу в доме родственников действующего президента Украины уже искали в июле.