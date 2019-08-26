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Загадочная смерть: россиянка погибла на священной горе в Японии

16:12
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Полиция не нашла никаких следов на месте происшествия

Туристка погибла во время восхождения на священную для японцев гору Фудзи. Как выяснила полиция, это 29-летняя гражданка России Анна Дубровина. Смерть наступила от серьезной травмы головы и грудной клетки – как первоначально предположили следователи, в результате падения большого камня или осколка горной породы.
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Однако обследование места происшествия поставило под вопрос эту версию. На участке, где было обнаружено тело россиянки, нет следов обрушения горных пород. Более того, оказалась цела и защитная сетка на склонах горы Фудзи вдоль маршрута, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

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