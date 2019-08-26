Загадочная смерть: россиянка погибла на священной горе в Японии

Полиция не нашла никаких следов на месте происшествия

Туристка погибла во время восхождения на священную для японцев гору Фудзи. Как выяснила полиция, это 29-летняя гражданка России Анна Дубровина. Смерть наступила от серьезной травмы головы и грудной клетки – как первоначально предположили следователи, в результате падения большого камня или осколка горной породы.

Однако обследование места происшествия поставило под вопрос эту версию. На участке, где было обнаружено тело россиянки, нет следов обрушения горных пород. Более того, оказалась цела и защитная сетка на склонах горы Фудзи вдоль маршрута, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.