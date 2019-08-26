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Старейший подводник в мире умер на 106-м году жизни

16:19
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Он участвовал в трех войнах

Скончался старейший подводник России и планеты Юлий Ксюнин. Ему было 105 лет.

О смерти подводника сообщила "Российская газета" со ссылкой на местные власти.  Похоронят Ксюнина рядом с женой на Полынковском кладбище Тамбова.

Юрий Ксюнин родился в Томске в 1914 году. В 39-м поступил в военно-морское училище, после служит на Тихоокеанском флоте инженером-механиком подводной лодки. В годы Великой Отечественной войны на острове Русский тренировал водолазов-разведчиков.

В возрасте 97 лет с помощью внука освоил компьютер и написал книгу "Записки подводника". Имеет множество государственных наград.

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Старейший подводник в мире Юлий Ксюнин
Старейший подводник в мире Юлий Ксюнин
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