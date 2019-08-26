Какая еда приводит к развитию рака

Стали известны результаты новых экспериментов

Жареная на растительном масле еда может привести к развитию раковых опухолей в кишечнике. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского университета, проведя многочисленные опыты на мышах.

В связи с этим специалисты настоятельно советуют отказаться от жареной пищи людей, у которых наблюдаются проблемы с кишечником. "Употребление такой пищи … увеличивает вероятность, что заболевание станет более агрессивным", – приводит РИА Новости слова одного из ученых.

Между тем ранее стали известны продукты для эффективной борьбы с онкологией. В их числе томаты, капуста, ягоды и зеленый чай.