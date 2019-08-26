Макрон жестко ответил президенту Бразилии на оскорбление жены

Президент Франции уверен, что народу Бразилии стыдно за своего лидера

Народу Бразилии стыдно за высказывания своего лидера, уверен Эммануэль Макрон. Он ответил на реплику президента Бразилии Жаира Болсанару, который посмеялся над внешностью первой леди Франции.

Макрон назвал всю историю со скандальной перепиской в соцсетях "грустной". "Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет", — заключил французский лидер.

Высказывания Эммануэля Макрона касаются появившегося в соцсетях поста. Пользователь Facebook опубликовал две фотографии. На одной изображен президент Бразилии Жаир Болсанару с 37-летней женой Мишель, на другой — Макрон с 66-летней супругой Брижит.

"Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсанару", — подписал снимки автор поста, отметив, что все дело в ревности. Президент Бразилии оставил комментарий под фото: "Не унижай человека. Лол".

А началась вся история с предложения, которое выдвинул президент Франции перед началом саммита G7 в Биаррице. Макрон выступил с инициативой обсудить ситуацию в Бразилии, где горят леса в долине реки Амазонки. По мнению французского президента, гибель двух миллионов гектаров лесов - международный кризис.

Болсанару, в свою очередь, оскорбился, что французский лидер не счел нужным хотя бы посоветоваться с властями Бразилии прежде, чем делать такие предложения. Бразильский президент назвал такое поведение "неоколониализмом". К скандалу подключился и министр образования Бразилии Абрахам Вейнтрауб, который зашел еще дальше: назвал Макрона "оппортунистическим подонком", пишет РБК.