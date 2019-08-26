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Путин обсудил с главой Башкирии ситуацию в республике

18:08
  • понедельник
  • 26 августа 2019

В Москве прошла встреча Владимира Путина и врио главы Башкирии Радием Хабировым

Вопросы развития Башкортостана Владимир Путин обсудил в понедельник в Кремле с временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым. Среди проблем социальных, президент выделил задачу снижения детской смертности. Показатели в регионе хуже средних по стране.

Сейчас во взаимодействии с Минздравом России республика принимает меры к улучшению ситуации, но Владимир Путин призвал руководство Башкирии уделять этой работе особое внимание, передает "ТВ Центр".

Докладывая о положении дел в экономике, Хабиров отметил хорошие годовые темпы роста промышленного производства - на четыре с половиной процента, а также строительства - на 9 процентов. Хозяйство республики успешно привлекает инвесторов, в том числе иностранных.

"Недавно мы очень интересный проект открыли: французская компания Savencia у нас начала строить предприятие по производству мягких сыров", - рассказал Путину Хабиров.

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