Путин обсудил с главой Башкирии ситуацию в республике

В Москве прошла встреча Владимира Путина и врио главы Башкирии Радием Хабировым

Вопросы развития Башкортостана Владимир Путин обсудил в понедельник в Кремле с временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым. Среди проблем социальных, президент выделил задачу снижения детской смертности. Показатели в регионе хуже средних по стране.

Сейчас во взаимодействии с Минздравом России республика принимает меры к улучшению ситуации, но Владимир Путин призвал руководство Башкирии уделять этой работе особое внимание, передает "ТВ Центр".

Докладывая о положении дел в экономике, Хабиров отметил хорошие годовые темпы роста промышленного производства - на четыре с половиной процента, а также строительства - на 9 процентов. Хозяйство республики успешно привлекает инвесторов, в том числе иностранных.

"Недавно мы очень интересный проект открыли: французская компания Savencia у нас начала строить предприятие по производству мягких сыров", - рассказал Путину Хабиров.