Украинским националистам установили памятник на еврейском кладбище

На церемонии открытия монумента присутствовало руководство Львовской области

В украинском городе Самбор на еврейском кладбище установили памятник членам запрещённой в нашей стране националистической организации ОУН-УПА. На торжественном открытии присутствовали местные власти, передает "ТВ Центр".

Представители духовенства от разных конфессий - в их числе глава раскольников митрополит Епифаний - освятили монумент. Он представляет собой каменный крест на постаменте.

Такие почести оказаны людям, которые в 1941-м году организовали в Сомборе погромы и массовые убийства еврейского населения. Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети назвал новый монумент надругательством над памятью жертв тех печальных событий.