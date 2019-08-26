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Украинским националистам установили памятник на еврейском кладбище

18:03
  • понедельник
  • 26 августа 2019

На церемонии открытия монумента присутствовало руководство Львовской области

В украинском городе Самбор на еврейском кладбище установили памятник членам запрещённой в нашей стране националистической организации ОУН-УПА. На торжественном открытии присутствовали местные власти, передает "ТВ Центр".

Представители духовенства от разных конфессий - в их числе глава раскольников митрополит Епифаний - освятили монумент. Он представляет собой каменный крест на постаменте.

Такие почести оказаны людям, которые в 1941-м году организовали в Сомборе погромы и массовые убийства еврейского населения. Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети назвал новый монумент надругательством над памятью жертв тех печальных событий.

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Памятник украинским националистам установленный на еврейском кладбище
Панихида у памятника украинским националистам на еврейском кладбище
Панихида у памятника украинским националистам на еврейском кладбище
Памятник украинским националистам установленный на еврейском кладбище
Памятник украинским националистам установленный на еврейском кладбище
Освящение памятника украинским националистам на еврейском кладбище
Освящение памятника украинским националистам на еврейском кладбище
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