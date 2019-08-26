Голодные медведи держат в страхе жителей Камчатки

Только с начала текущего года от их лап погибли три человека

Власти Камчатки рассматривают вопрос о выдаче бесплатных лицензий на отстрел бурых медведей. Причиной для крайних мер стало поведение хищников, которые всё чаще стали выходить в населённые пункты региона. Несколько раз они даже прогулялись по центральным улицам Петропавловска-Камчатского. Выгонять непрошенных гостей приходится полицейским. Бурые медведи представляют смертельную угрозу для людей.

Этим летом на Камчатке хозяин тайги и в городах чувствует себя как дома. Правда, корейской капустой сыт не будешь. Медведи стали нападать на людей, причём в городской черте. Три человека погибли, один в крайне тяжёлом состоянии в больнице, передает "ТВ Центр".

Нетрезвый смельчак отделался лишь неглубокими царапинами, потребовались уколы от столбняка и бешенства. Но далеко не все пострадавшие сами бросаются в лапы к зверю. Медведи нападают на прохожих, которые не заметили хищника, роющегося, например, в мусорном баке.

"При поступлении в дежурную часть полиции сообщения о том, что в населённом пункте бродит медведь, к месту происшествия незамедлительно направляются дежурные автопатрули, которые используя звуковой сигнал спецмашины, стараются выгнать дикое животное в лес", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.

Впрочем, прогнать зверя иногда не в силах ни сирена, ни человек, ни свора собак. Для Камчатки и Магадана медведь – символ регионов. Правда, смотреть на них привыкли только в заповедниках. На городских улицах косолапый - незваный и опасный гость. А главное, крайне редкий. Но не в этом году. Медведи променяли лес на подворотню. Лесники утверждают – хищник приходит к людям в поисках еды, потому что в реках перестало хватать рыбы для пропитания.

Изголодавшиеся звери задирают молодняк и слабых особей. Из-за нехватки пищи самки перестают вскармливать потомство, а медвежата отстают в развитии. Животным ничего не остаётся, как идти за едой в город.

Охотники утверждают - человек сам привёл дикого зверя к себе в дом. Населённые пункты постоянно разрастаются, затрагивая леса. И стихийные мусорные свалки запахами тоже привлекают медведей.

По словам экспертов, ситуация в регионах, тем не менее, не катастрофичная. Популяцию и выход хищников в город контролирует охотничий надзор, а агрессивных особей отстреливают. Кроме того, количество рыбы в реках и озёрах сейчас нормализовалось. Поэтому выходить к людям медведю вновь становится неинтересно.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".