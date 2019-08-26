ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голодные медведи держат в страхе жителей Камчатки

18:10
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Только с начала текущего года от их лап погибли три человека

Власти Камчатки рассматривают вопрос о выдаче бесплатных лицензий на отстрел бурых медведей. Причиной для крайних мер стало поведение хищников, которые всё чаще стали выходить в населённые пункты региона. Несколько раз они даже прогулялись по центральным улицам Петропавловска-Камчатского. Выгонять непрошенных гостей приходится полицейским. Бурые медведи представляют смертельную угрозу для людей.

Этим летом на Камчатке хозяин тайги и в городах чувствует себя как дома. Правда, корейской капустой сыт не будешь.  Медведи стали нападать на людей, причём в городской черте. Три человека погибли, один в крайне тяжёлом состоянии в больнице, передает "ТВ Центр".

Нетрезвый смельчак отделался лишь неглубокими царапинами, потребовались уколы от столбняка и бешенства. Но далеко не все пострадавшие сами бросаются в лапы к зверю. Медведи нападают на прохожих, которые не заметили хищника, роющегося, например, в мусорном баке.

"При поступлении в дежурную часть полиции сообщения о том, что в населённом пункте бродит медведь, к месту происшествия незамедлительно направляются дежурные автопатрули, которые используя звуковой сигнал спецмашины, стараются выгнать дикое животное в лес", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.

Впрочем, прогнать зверя иногда не в силах ни сирена, ни человек, ни свора собак. Для Камчатки и Магадана медведь – символ регионов. Правда, смотреть на них привыкли только в заповедниках. На городских улицах косолапый - незваный и опасный гость. А главное, крайне редкий. Но не в этом году. Медведи променяли лес на подворотню. Лесники утверждают – хищник приходит к людям в поисках еды, потому что в реках перестало хватать рыбы для пропитания.

Изголодавшиеся звери задирают молодняк и слабых особей. Из-за нехватки пищи самки перестают вскармливать потомство, а медвежата отстают в развитии. Животным ничего не остаётся, как идти за едой в город.

Охотники утверждают - человек сам привёл дикого зверя к себе в дом. Населённые пункты постоянно разрастаются, затрагивая леса. И стихийные мусорные свалки запахами тоже привлекают медведей.

По словам экспертов, ситуация в регионах, тем не менее, не катастрофичная. Популяцию и выход хищников в город контролирует охотничий надзор, а агрессивных особей отстреливают. Кроме того, количество рыбы в реках и озёрах сейчас нормализовалось. Поэтому выходить к людям медведю вновь становится неинтересно.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Новости по теме
Бурые медведи
Бурые медведи
Медведь в городе
Медведь в городе
Медведь напал на мужчину
Медведь напал на мужчину
Люди наблюдают за медведями на Камчатке
Люди наблюдают за медведями на Камчатке
Бурые медведи на Камчатке
Бурые медведи на Камчатке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.