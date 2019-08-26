ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стрельба в шведском Мальмё: есть жертвы

17:09
  • понедельник
  • 26 августа 2019

От рук злоумышленников погибла женщина

Двое мужчин в масках устроили стрельбу по людям в шведском Мальмё. Нападение произошло днём в районе Риберсборг, недалеко от городского пляжа.

Погибла 30-летняя женщина. Во время нападения она была с мужем и маленьким ребёнком. Еще два человека доставлены в больницу. Одного из злоумышленников на видео снял житель ближайшего дома.

По свидетельству очевидцев, с места преступления нападавшие скрылись на серебристом автомобиле. А позже неподалёку была найдена сгоревшая машина. В полиции проверяют, имеет ли она отношение к трагедии. Мотивы и местонахождение нападавших неизвестны.

Главное сегодня
Спецоперация полиции Швеции
Спецоперация полиции Швеции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.