Стрельба в шведском Мальмё: есть жертвы

От рук злоумышленников погибла женщина

Двое мужчин в масках устроили стрельбу по людям в шведском Мальмё. Нападение произошло днём в районе Риберсборг, недалеко от городского пляжа.

Погибла 30-летняя женщина. Во время нападения она была с мужем и маленьким ребёнком. Еще два человека доставлены в больницу. Одного из злоумышленников на видео снял житель ближайшего дома.

По свидетельству очевидцев, с места преступления нападавшие скрылись на серебристом автомобиле. А позже неподалёку была найдена сгоревшая машина. В полиции проверяют, имеет ли она отношение к трагедии. Мотивы и местонахождение нападавших неизвестны.