Ди Каприо поддержал Макрона в скандале с президентом Бразилии

Известный актер назвал ситуацию трагической

Скандал вокруг президента Франции и его бразильского коллеги Жаира Болсонару набирает обороты. Позицию Эммануэля Макрона поддержал известный американский актер Леонардо Ди Каприо. Он призвал международное сообщество принять все возможные меры для защиты охваченных пожарами лесов Амазонии.

"Правительства стран всего мира, в том числе Бразилии, должны работать вместе, чтобы это остановить… Важнее всего в деле защиты этих лесов - уберечь коренные народы Амазонии", - заявил Ди Каприо на премьере фильма "Однажды в... Голливуде" в Японии.

Накануне стало известно, что организация Earth Alliance, одним из основателей которой является Ди Каприо, объявила о создании фонда срочной помощи Амазонии и выделила на эти цели 5 миллионов. Озаботились проблемой и участники саммита G7 в Биаррице. Эммануэль Макрон предложил коллегам обсудить ситуацию, в итоге было решено выделить на помощь в ликвидации пожаров в Бразилии 20 миллионов евро, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Решения "семерки" вызвали недовольство президента Бразилии. Жаир Болсонару возмутился тем, что вопрос обсуждали без его присутствия, а затем докатился до прямых оскорблений – высмеял супругу Эммануэля Макрона Брижит. Французский лидер в ответ заметил, что бразильцам должно быть стыдно за такого президента. С критикой бразильского лидера выступили многие представители шоу-бизнеса и политики.