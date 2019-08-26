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Россиянам пообещали быстрый рост зарплат

17:55
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Доходы уже растут, утверждают в ЦБ

Россиянам пообещали рост реальной заработной платы в третьем квартале 2019 года. По данным Центробанка, она уже выросла – в июне на 2,9%, а в июле – на 3,5%.
Росстат: зарплата половины россиян оказалась меньше 35 тысяч рублей

Эксперты регулятора утверждают, что процесс постоянно укоряется – так, в июле зарплаты росли быстрее на 8,2%. Однако тут же приводятся данные Росстата, который зафиксировал в первом полугодии падение реальных доходов на 1,3%.

Тем не менее, специалисты настроены оптимистично. Центробанк прогнозирует, что за период с августа по октябрь рост реальных зарплат составит 3–3,5% в годовом выражении, пишет "Коммерсант".

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