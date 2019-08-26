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Российские производители снизили цены на бензин

18:27
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Топливо подешевело в десяти регионах

Росстат решил обрадовать российских автолюбителей: производители снизили цены на бензин. В июле, по данным ведомства, топливо стоило на 0,8% меньше, чем месяцем раньше. Правда, в июне цена повышалась на 8,6%.
Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин

Так или иначе, десять российских регионов сегодня могут похвастать снижением цены на топливо. Наименее чувствительно изменилась стоимость в Омской области – 0,1%. А вот в Оренбургской области цена уменьшилась на 5%.

В то же время, в семи российских регионах стоимость бензина даже повысилась. В Саратовской области Росстат зафиксировал повышение на 1,2% - а в Якутии сразу на 18%. В целом же, по данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2018-го бензин подешевел на 5,6%, а с июлем прошлого года — на восемь процентов.

Цены на нефтепродукты в России резко выросли весной прошлого года. Правительству пришлось принимать срочные меры – в частности, снизить акцизы на топливо. А уже в этом году, 30-го июля, Владимир Путин подписал закон, сдерживающий цены на топливо, напоминает РИА Новости.

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