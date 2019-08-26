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Около российских аэродромов подсчитают птиц

18:42
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Это связано с инцидентом у "Жуковского"

В России составят список аэродромов со сложной орнитологической обстановкой. Ситуацией озаботились после аварийной посадки самолета A321 прямо на кукурузное поле из-за столкновения с птицами.

"Речь идет о требовании проверить организацию орнитологического обеспечения полетов, а также целесообразности расширить спектр оборудования для того, чтобы диспетчеры могли вовремя фиксировать наличие скоплений птиц у полосы", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около аэропорта "Жуковский" прямо в кукурузном поле утром 15 августа. В оба двигателя пассажирского лайнера попали птицы. Из-за их отключения пилоты приняли решение сажать самолет в поле.

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