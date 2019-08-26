Трамп мечтает пригласить Путина на саммит G7 в США

Президент США не уверен, примет ли российский лидер его приглашение

Дональд Трамп обязательно пригласит Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США. В то же время, президент США признался: он не уверен в том, что российский лидер примет его приглашение.

"Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском Биаррице.

Идея возрождения формата G8 с участием России Дональду Трампу импонирует. Американский лидер заявил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении этого вопроса. По словам президента США, восстановление формата "восьмерки" было бы хорошо и для мировой безопасности, и для мировой экономики, передает РИА Новости.

С идеей пригласить Россию на саммит G7 в США в 2020 году первым выступил президент Франции. Инициативу Эммануэля Макрона сразу же поддержал его американский коллега. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, заметил: Москва считает полезными любые контакты с участниками G7 и не против восстановления "большой восьмерки". В то же время, в Кремле подчеркнули, что не считают этот вопрос самоцелью.