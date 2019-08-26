ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп мечтает пригласить Путина на саммит G7 в США

19:01
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Президент США не уверен, примет ли российский лидер его приглашение

Дональд Трамп обязательно пригласит Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США. В то же время, президент США признался: он не уверен в том, что российский лидер примет его приглашение.
Кремль оценил желание Трампа вернуть Россию в G7

"Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Сможет ли, психологически, он приехать? Думаю, это сложное дело для него", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском Биаррице.

Идея возрождения формата G8 с участием России Дональду Трампу импонирует. Американский лидер заявил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении этого вопроса. По словам президента США, восстановление формата "восьмерки" было бы хорошо и для мировой безопасности, и для мировой экономики, передает РИА Новости.

С идеей пригласить Россию на саммит G7 в США в 2020 году первым выступил президент Франции. Инициативу Эммануэля Макрона сразу же поддержал его американский коллега. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, заметил: Москва считает полезными любые контакты с участниками G7 и не против восстановления "большой восьмерки". В то же время, в Кремле подчеркнули, что не считают этот вопрос самоцелью.

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.