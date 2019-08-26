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Макрон объявил сроки встречи лидеров в "нормандском" формате

19:44
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Переговоры состоятся этой осенью

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в сентябре состоится встреча в "нормандском" формате на уровне глав государств и правительств.

"Мы запротоколировали - и это есть в тексте, который мы выпускаем, что мы собираем в сентябре встречу в "нормандском" формате на уровне глав государств и правительств", - сказал французский лидер на совместной пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки". Его слова приводит РИА Новости.

В июле Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить "нормандский формат". Российский президент отметил, что Москва никогда не отказывалась от такой идеи. Однако для организации расширенной встречи должны быть выполнены некоторые условия.

До этого Зеленский через соцсети обратился к российскому лидеру и предложил встретиться в Минске. В переговорах, по задумке украинского президента, должны принять участие главы США, Великобритании, Германии и Франции.

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