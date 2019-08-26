ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко

20:07
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Возможны и дополнительные расходы

Ребенок от Игоря Малашенко недешево обойдется Божене Рынской. Светская львица, которая объявила о скором появлении дочки от покойного супруга, заплатит за все услуги около 3 миллионов рублей.
Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов в катастрофе Ту-154

"Стоимость — 2,5-3 миллиона рублей. В эту сумму входят непосредственно услуги суррогатной матери и медицинских процедур, связанных с наступлением и ведением беременности. Иногда пациенты хотят, чтобы рождение ребенка произошло за рубежом, а это дополнительные расходы", — рассказал акушер-гинеколог Игорь Давыдов.

При этом эксперт отметил, что до сих пор неизвестно - удалось ли Божене самой произвести яйцеклетки. В этом случае малыш был бы не просто ребенком Малашенко, а их общим ребенком. Врач считает, что светская львица могла купить донорские яйцеклетки.

"Можно криоконсервировать и то, и другое. Яйцеклетка может быть и донорской, если своих нет или их качество не позволяет наступить беременности. Разница в цене невелика", - приводит комментарий медика Teleprogramma.pro.

Игорь Малашенко скончался полгода назад в Испании – Рынска утверждает, что медиамагнат не выдержал нападок первой жены и свел счеты с жизнью. Божена после его кончины решила стать мамой, воспользовавшись замороженным при его жизни биоматериалом и прибегнув к услугам суррогатной матери.

При этом Божена Рынска неоднократно жаловалась, что все ее сбережения ушли на подсадку эмбрионов – из которых удачной оказалась лишь последняя. И теперь деньги на все процедуры ей придется собирать в Facebook.

Читайте также:
Новости по теме
Божена Рынска
Божена Рынска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.