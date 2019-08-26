Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко

Возможны и дополнительные расходы

Ребенок от Игоря Малашенко недешево обойдется Божене Рынской. Светская львица, которая объявила о скором появлении дочки от покойного супруга, заплатит за все услуги около 3 миллионов рублей.

"Стоимость — 2,5-3 миллиона рублей. В эту сумму входят непосредственно услуги суррогатной матери и медицинских процедур, связанных с наступлением и ведением беременности. Иногда пациенты хотят, чтобы рождение ребенка произошло за рубежом, а это дополнительные расходы", — рассказал акушер-гинеколог Игорь Давыдов.

При этом эксперт отметил, что до сих пор неизвестно - удалось ли Божене самой произвести яйцеклетки. В этом случае малыш был бы не просто ребенком Малашенко, а их общим ребенком. Врач считает, что светская львица могла купить донорские яйцеклетки.

"Можно криоконсервировать и то, и другое. Яйцеклетка может быть и донорской, если своих нет или их качество не позволяет наступить беременности. Разница в цене невелика", - приводит комментарий медика Teleprogramma.pro.

Игорь Малашенко скончался полгода назад в Испании – Рынска утверждает, что медиамагнат не выдержал нападок первой жены и свел счеты с жизнью. Божена после его кончины решила стать мамой, воспользовавшись замороженным при его жизни биоматериалом и прибегнув к услугам суррогатной матери.

При этом Божена Рынска неоднократно жаловалась, что все ее сбережения ушли на подсадку эмбрионов – из которых удачной оказалась лишь последняя. И теперь деньги на все процедуры ей придется собирать в Facebook.