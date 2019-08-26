Появилось видео пожара в женском монастыре в центре Москвы

Горит кровля жилого здания

В женском Рождественском монастыре в центре столицы вспыхнул пожар. По словам очевидцев, загорелась кровля деревянного здания.

"По имеющимся данным, загорелась кровля одного из храмов этого монастыря. Идет тушение пожара", - приводит слова источника агентство ТАСС.

Пожару присвоен первый номер сложности из пяти возможных. По данным экстренных служб, горит двухэтажное жилое здание на территории монастыря.

Информации о пострадавших не поступало. На тушении пожара работают 15 экипажей пожарных. Богородице-Рождественский монастырь в Москве был основан в XIV веке.