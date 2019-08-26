Принц Гарри нанял хоккеиста для пиара Меган Маркл в соцсетях

Жалование эксперта – 30 тысяч фунтов

Шквал критики, обрушившийся в последнее время на принца Гарри и Меган Маркл, заставил их пересмотреть свою пиар-стратегию. В штате персонала, обслуживающего герцога и герцогиню Сассекских, появилась новая должность - эксперт в области цифровых коммуникаций.

Правда, Сассексы остались верны себе, удивив британцев подбором специалиста на эту вакансию. 26-летний ирландец Дэвид Уоткинс, наряду с увлечением маркетингом, еще и хоккеист международного уровня, и победитель марафонов. Он признается, что ему доставляет удовольствие "выходить из зоны комфорта и бросать вызов заведенным порядкам". Жалование эксперта - 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2,5 миллиона рублей) в год.

Надо отметить, что именно этим и занималась последнее время Меган Маркл, периодически нарушая королевский протокол и вызывая неудовольствие подданных Ее Величества. Более того, громкие заявления четы Сассексов зачастую кардинально расходились с делами. Пример – пылкие речи Гарри о необходимости беречь природу – и его частые полеты с супругой на бизнес-джетах, наносящих вред экологии.

Однако, судя по всему, принц Гарри и Меган Маркл уверены, что Уоткинс – именно тот, кто им нужен. Как пояснил источник издания The Sun, Сассексы решили завоевать любовь всего мира – и сделать это они намерены с помощью соцсетей.