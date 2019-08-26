Подробности пожара в монастыре в центре Москвы

Возгорание полностью потушено

Пожар этим вечером ликвидировали в центре Москвы. Возгорание произошло на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. Он является памятником зодчества XIV века, передает "ТВ Центр".

Очаг находился в чердачном помещении двухэтажного жилого здания. Пламя частично охватило кровлю. Спасателям удалось остановить распространение огня на площади порядка 400 квадратных метров. Ситуация осложнялась угрозой обрушения. На время тушения пришлось перекрыть улицу Рождественку.

По данным МЧС, никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются. Среди возможных версий - проведение строительных работ. Архитектурный комплекс имеет в своем составе несколько храмов, одноглавый каменный собор XVI века. Повреждений они не получили, как и расположенные поблизости объекты культурного наследия.