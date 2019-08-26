Мать с грудным ребенком на руках разогналась до 140 километров в час

Этот случай получил широкий общественный резонанс

Новый эпизод лихой езды матери с грудным ребёнком на руках обсуждают в социальных сетях. Нарушительница рассекала по Киевскому шоссе на скорости около 140 километров в час и при этом опасно маневрировала, как утверждает автор скандального видео. Позже вскрылись и другие подробности - в салоне находился ещё один ребёнок. Об этом рассказала сама героиня ролика, которая удивилась поднятой вокруг неё шумихе.

Автор видеоролика одной рукой снимает, другой рулит. Хоть и несется по автомагистрали. Он, видимо, решил выбрать из двух зол меньшее. Потому что водитель соседней машины совершает намного более серьезное нарушение, передает "ТВ Центр".

Рядом с водителем видна ручка детской переноски, которую используют как автомобильное удерживающее устройство для младенцев. Но сам младенец на руках. Женщину быстро нашли в социальных сетях. Её зовут Светлана. Мама двоих детей. Как она пояснила - младший, сидя в переноске, плакал. Пришлось взять на руки.

"Управлять автомобилем, тем более на чудовищной скорости, когда у тебя ребенок непредсказуемый, который может потянуться, переключить что-то, просто дернуться - это очень страшно. Если бы увидели такую женщину в Европе - наказание было бы просто чудовищное", - рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

От 300 евро до уголовного преследования в Европе, в зависимости от страны. В России - две с половиной тысячи. И это если поймают. По сути, ничто в сравнении со слезами ребенка, наверное, считают такие родители.

Страшно представить, что произойдет, если автомобиль попадет в аварию. Ребенок ведь не пристегнут. Но такие родители, видимо, думают: материнская любовь - это самый лучший оберег.

Дмитрий Гусев, Георгий Бабаян, "ТВ Центр".