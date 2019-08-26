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"Мой район": как изменилось Куркино

22:32
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Что ещё ждут жители от программы "Мой район"?

В столичном районе Куркино в рамках программы комплексного благоустройства территорий создан уникальный дождевой сад. Овраг, где скапливались ливневые стоки, оформлен в виде амфитеатра, вымощен щебнем, народные тропы стали дорожками. Высажены сотни деревьев и кустарников, установлены скамейки, урны, указатели, появился фонтан, а также помост для праздничных мероприятий. Когда-то заброшенная территория обещает стать местной жемчужиной.

Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной

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