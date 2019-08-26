"Мой район": как изменилось Куркино

Что ещё ждут жители от программы "Мой район"?

В столичном районе Куркино в рамках программы комплексного благоустройства территорий создан уникальный дождевой сад. Овраг, где скапливались ливневые стоки, оформлен в виде амфитеатра, вымощен щебнем, народные тропы стали дорожками. Высажены сотни деревьев и кустарников, установлены скамейки, урны, указатели, появился фонтан, а также помост для праздничных мероприятий. Когда-то заброшенная территория обещает стать местной жемчужиной. Подробнее – в репортаже Юлии Богоманшиной