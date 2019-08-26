"А кому F-35!": США ищут покупателя на отнятые у Турции истребители

Желающих пока не нашлось

Вашингтон не знает, куда пристроить истребители F-35, которые предназначались для Турции. Представитель Пентагона была в явном затруднении, отвечая на вопросы журналистов по поводу сорванного контракта.

"Мы в настоящий момент пока обсуждаем это. Мы сейчас рассматриваем целый ряд возможных вариантов действий", - заявила замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению. Эллен Лорд отвечала на вопрос о том, что сейчас происходит с самолетами, которые официально продолжают считаться собственностью Анкары.

Представитель Пентагона пояснила, что процесс исключения Турции из программы создания F-35 займет примерно год. Лорд напомнила, что, с точки зрения Вашингтона, российские системы С-400 и F-35 несовместимы.

В то же время замминистра отметила, что Турция является стратегическим партнером США. Так что переговоры с Анкарой продолжаются, решение об исключении не является необратимым.

Сразу после заявления США об исключении Турции из программы F-35 президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон с легкостью найдет покупателя на истребители-бомбардировщики. Однако кому именно продадут боевые самолеты пятого поколения, до сих пор неясно.

Контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 Россия заключила в 2017 году. В Вашингтоне еще тогда предупреждали Анкару о возможных последствиях. Тем не менее, первые поставки российского ЗРК начались 12 июля 2019-го. После чего Белый дом исключил Турцию из программы F-35, напоминает ТАСС.