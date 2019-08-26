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"Развалить Московию": определена историческая миссия Украины

21:49
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Киев стоит на пути русского нашествия

Сдерживание России – историческая миссия Украины. Так определила ее глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко.
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Нардеп уверена, что Киев должен пойти дальше в своей борьбе. "Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов", - написала она на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Гопко рассказала о своих сокровенных мечтах. А мечтает хрупкая женщина о том, как в России возьмут пример с Украины – и начнут декоммунизацию. Сначала декоммунизируют  памятники Иосифу Сталину, а потом захоронят тело Владимира Ленина. А пока ее мечта не исполнилась, Киев будет сдерживать Москву от "нашествия на европейскую цивилизацию", приводит фантазии депутата Верховной рады РИА Новости.

На Украине с 2015 года действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он запрещает пропаганду советской символики, а также предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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