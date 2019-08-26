Умер политтехнолог Ельцина и Лукашенко

Близкому другу Тэтчер было 77 лет

Близкий друг Маргарет Тэтчер, политтехнолог Тим Белл, умер в возрасте 77 лет. Эксперт работал с первым президентом России Борисом Ельциным, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также многими известными представителями не только политического, но и культурного бомонда.

Тим Белл провел три успешные избирательные кампании премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, занимавшей пост главы правительства консерваторов с 1979 по 1990 годы. Лорд Белл был в близких отношениях с "железной леди", именно он объявил о ее смерти в апреле 2013 года.

Среди клиентов лорда Белла были беглый российский олигарх Борис Березовский и даже британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Его PR-компания Bell Pottinger обслуживала крупных частных и корпоративных клиентов по всему миру. Белла часто критиковали за то, что он консультировал и таких одиозных личностей, как, к примеру, чилийский диктатор Аугусто Пиночет.

Заявление семьи Тима Белла о смерти политтехнолога появилось на страницах газеты Financial Times. По данным издания, лорд Белл скончался 25 августа после непродолжительной болезни, передает ТАСС.