Тихий час в офисе: работодатели стали терпимее относиться к дневному сну

За последние годы число сторонников сиесты выросло на 6%

57% российских работодателей и 44% работников высказались против перерыва на дневной сон в рабочее время.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Superjob, 38% сотрудников хотели бы устраивать сиесту на работе. Такая идея особенно по душе молодым людям: ее поддержали 51% россиян до 24 лет. Между тем только один из 100 сотрудников заявил, что в его компании допускается дневной сон.

Как сообщили авторы опроса, в России растет число работодателей, которые готовы ввести сиесту. Если в 2014 году таковых было 14%, то сегодня уже 20%.

Интересно, что идея "тихого часа" на работе находит бо́льшую поддержку во время жары. Так, например, знойным летом 2012 года за сиесту высказывались 65% работников.

Опрос проводили с 10 по 23 августа. В нем участвовали более 1,6 тысячи постоянно работающих россиян, включая менеджеров по подбору персонала.