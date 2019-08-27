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Тихий час в офисе: работодатели стали терпимее относиться к дневному сну

08:24
  • вторник
  • 27 августа 2019

За последние годы число сторонников сиесты выросло на 6%

57% российских работодателей и 44% работников высказались против перерыва на дневной сон в рабочее время.  
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на Superjob, 38% сотрудников хотели бы устраивать сиесту на работе. Такая идея особенно по душе молодым людям: ее поддержали 51% россиян до 24 лет. Между тем только один из 100 сотрудников заявил, что в его компании допускается дневной сон. 

Как сообщили авторы опроса, в России растет число работодателей, которые готовы ввести сиесту. Если в 2014 году таковых было 14%, то сегодня уже 20%. 

Интересно, что идея "тихого часа" на работе находит бо́льшую поддержку во время жары. Так, например, знойным летом 2012 года за сиесту высказывались 65% работников. 

Опрос проводили с 10 по 23 августа. В нем участвовали более 1,6 тысячи постоянно работающих россиян, включая менеджеров по подбору персонала. 

 

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