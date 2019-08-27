Какая выгода России от возвращения в G7

Эксперт полагает, что сейчас мнение Москвы будет более значимым

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили вопрос возвращения России в G7. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила Вероника Крашенинникова, советник МИА "Россия сегодня".

"Международных площадок таких значимых много быть не может. Каждую площадку, которую мы можем использовать в своих интересах и для влияния на партнеров, мы должны использовать. Когда Россию только принимали в "семерку", она была другой страной. Если сегодня Россия вернется в группу, ее мнение будет более значимым. И это дополнительная платформа для продвижения наших интересов", - сказала эксперт.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео:

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