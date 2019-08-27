Робот "Федор" извинился перед россиянами за неудачу в космосе

Корабль с андроидом успешно пристыковался к МКС со второй попытки

"Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту утром во вторник успешно пристыковался к МКС. Корабль доставил на станцию около 670 тонн сухих грузов, в том числе научное и медицинское оборудование.

Робот-космонавт, изготовленный на магнитогорском предприятии, пройдет испытания на орбите, вскоре его вернут на Землю и подготовят к работе в открытом космосе, для чего он и создавался. Об этом сообщает "ТВ Центр".

После успешной стыковки в твитере робота появилось сообщение: "Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы".

В субботу корабль не смог пристыковаться из-за технических проблем. Тогда было решено освободить для пилотируемого корабля другой, более удобный порт. В понедельник экипаж провел успешную перестыковку.

В связи со сбоем в работе системы сближения "Курс", Роскосмос создал спецкомиссиию, которая проверит состояние МКС, всех ее блоков и агрегатов.

Видео: российский космонавт вручную освободил причал для "Федора"

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