Видео последствий тропического ливня во Владивостоке

На главной трассе острова Русский сошел оползень

Мощный тропический ливень обрушился этой ночью на Владивосток. Всего за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Большой оползень сошел на главной трассе острова Русский. Водители успели проскочить, а вот припаркованные автомобили накрыло плотным слоем земли. Сообщается, что пострадал один мужчина, находившийся в тот момент в салоне машины. Он госпитализирован. Одна из полос движения оказалась завалена грунтом, камнями и поваленными деревьями. Затоплены основные магистрали краевой столицы. Нарушена работа общественного транспорта.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся. Также из-за ливней в Приморье в ближайшие дни прогнозируют подъем уровня воды в реках.