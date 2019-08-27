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Россия поможет Сирии возродить разбитый террористами Хан-Шейхун

09:02
  • вторник
  • 27 августа 2019

Наши военные уже доставили в регион гумпомощь

Власти Сирии приступили к восстановлению инфраструктуры города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Он был освобожден от террористов всего несколько дней назад. Российские военные уже доставили жителям города гуманитарную помощь.

Южная часть зоны деэскалации Идлиб. Город Хан-Шейхун. Всего пять дней назад он перешел под контроль правительственных войск. И этот успех сирийской армии можно назвать одним из ключевых в борьбе с терроризмом в стране.

Впервые за последние много лет над Хан-Шейхуном развеваются сирийские флаги. В результате ожесточенных боев город, наконец, освобожден. Теперь предстоит долгая работа по его восстановлению.

По соседству работают наши коллеги из-за рубежа. Они впервые в Хан-Шейхуне. Приехали из Италии, Греции, Болгарии. Получив возможность составить собственное мнение о происходящем в Сирии, спешат поделиться увиденным с читателями и зрителями.

Подробности в репортаже Алексея Платонова.

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