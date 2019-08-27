В Сети появилось видео мощного торнадо в Испании

Один из смерчей образовался прямо в черте города

Непогода обрушилась и на столицу Испании. В Мадриде после ливня с градом улицы превратились в настоящие горные реки. Потоки воды уносили припаркованные автомобили, скамейки, мусорные баки. Похожая картина и во всех южных пригородах, затоплены несколько станций метро. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тем временем жители Малаги выкладывают в сеть кадры другого стихийного бедствия - по региону пронеслись два торнадо. Один из смерчей образовался прямо в черте города. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.