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В Сети появилось видео мощного торнадо в Испании

09:32
  • вторник
  • 27 августа 2019

Один из смерчей образовался прямо в черте города

Непогода обрушилась и на столицу Испании. В Мадриде после ливня с градом улицы превратились в настоящие горные реки. Потоки воды уносили припаркованные автомобили, скамейки, мусорные баки. Похожая картина и во всех южных пригородах, затоплены несколько станций метро. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тем временем жители Малаги выкладывают в сеть кадры другого стихийного бедствия - по региону пронеслись два торнадо. Один из смерчей образовался прямо в черте города. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

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