Водители смогут обжаловать штрафы не выходя из дома

Над нововведением работает Минкомсвязи

Российским автомобилистам разрешат обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн через портал Госуслуг.

Минкомсвязи планирует запустить сервис в тестовом режиме в 2020 году, пишет газета "Известия". Нововведение предполагает еще то, что деньги за неправомерно назначенный штраф можно будет также вернуть дистанционно.

Чтобы получить возможность пользоваться онлайн-услугой, пользователю госуслуг нужно дать согласие на получение электронных заказных писем.

Извещения начнут приходить гражданам в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе. Они будут содержать в себе фотоматериалы, время и место нарушения ПДД, а автомобилисты, в свою очередь, смогут прикреплять к заявлению документы, подтверждающие неправомерность наказания.

На данный момент водителям приходится лично нести заявление Госавтоинспекцию или отправлять его заказным путем.