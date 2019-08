Грубость и русофобия: сенатора США поставили на место после скандала с визой в Россию

Представители российского посольства в Вашингтоне прояснили ситуацию с сенатором-республиканцем Роном Джонсоном, которому якобы не выдали визу в Россию.

26 августа на сайте сенатора, который выступает за ужесточение антироссийских санкций, появилось сообщение, согласно которому Москва будто бы отказала Джонсону в получении визы. Сенатор намеревался посетить Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса. Он хотел встретиться с российскими чиновниками, представителями общественности и американского бизнеса.

"К сожалению, российские власти продолжают дипломатические игры с моими искренним намерениями [относительно улучшения отношений между США и Россией - прим. ТВЦ.RU] <…> Несмотря на это мелкое оскорбление, я продолжу выступать за жесткий ответ на агрессию России и за откровенный диалог, когда это представляется возможным", - сказано в сообщении.

Между тем пресс-служба посольства России в Вашингтоне заявила, что Рон Джонсон не обращался за визой и не информировал российских дипломатов о своих планах посетить Москву.

