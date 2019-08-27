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Грубость и русофобия: сенатора США поставили на место после скандала с визой в Россию

09:03
  • вторник
  • 27 августа 2019

Рон Джонсон напрашивается на перебранку

Представители российского посольства в Вашингтоне прояснили ситуацию с сенатором-республиканцем Роном Джонсоном, которому якобы не выдали визу в Россию. 
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26 августа на сайте сенатора, который выступает за ужесточение антироссийских санкций, появилось сообщение, согласно которому Москва будто бы отказала Джонсону в получении визы. Сенатор намеревался посетить Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса. Он хотел встретиться с российскими чиновниками, представителями общественности и американского бизнеса. 

"К сожалению, российские власти продолжают дипломатические игры с моими искренним намерениями [относительно улучшения отношений между США и Россией - прим. ТВЦ.RU] <…> Несмотря на это мелкое оскорбление, я продолжу выступать за жесткий ответ на агрессию России и за откровенный диалог, когда это представляется возможным", - сказано в сообщении. 

Между тем пресс-служба посольства России в Вашингтоне заявила, что Рон Джонсон не обращался за визой и не информировал российских дипломатов о своих планах посетить Москву.

"Безосновательные оскорбления сенатора Рона Джонсона не оставляют сомнений: он собирается не договариваться, а спорить. В своей русофобской манере он искажает действия российского внешнеполитического ведомства и допускает грубые ремарки. Вряд ли на такой основе можно серьезно относиться к его утверждениям о якобы намерениях по восстановлению прямого диалога с российскими парламентариями ", - ответили в посольстве, добавив, что Россия давно призывает США отказаться от практики, при которой законодателей ограничивают в поездках по миру. 

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