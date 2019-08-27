"Велик риск потерять дочку": затянутую в бассейн девочку оставят в Турции

У ребенка началась лихорадка

Пострадавшую в турецком отеле Sunhill 12-летнюю россиянку решили не перевозить в Россию, поскольку это очень рискованно.

Состояние ребенка остается крайне тяжелым, положение дел осложнилось субфебрильной лихорадкой, пишет "Газета.Ru". Поэтому родители временно приняли решение не перевозить дочку в Санкт-Петербург.

"Мы с женой приняли решение не рисковать и пока остаться здесь. При перелете очень высок риск потерять дочку", - цитирует издание "Фонтанка.ру" отца девочки.

Сейчас в Турции находится группа врачей из Санкт-Петербурга, их участие в лечение пострадавшей девочки ограничено из-за турецких медицинских протоколов. Однако местные специалисты постоянно консультируются с российскими коллегами по вопросам состояния ребенка.

Инцидент произошел в отеле Sunhill в турецком Бодруме 18 августа. Руку девочки затянуло в насосную трубу на дне бассейна. Тяга была такой сильной, что ребенка смогли вытащить семь взрослых мужчин, после того, как сломали трубу.

С того момента девочка не приходила в сознание. В больнице она четыре раза пережила клиническую смерть.

Сотрудники правоохранительных органов Турции выясняют обстоятельства инцидента, а именно, почему на трубе не было решетки, которая должна быть предусмотрена согласно требованиям безопасности.