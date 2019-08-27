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Специалисты без работы: около 34 миллионов россиян попали в "кадровую яму"

09:40
  • вторник
  • 27 августа 2019

Всему виной современные технологии

33,9 миллиона россиян попали в "кадровую яму", то есть их компетенции оказались избыточными или недостаточными для занимаемой должности. 
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Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке "Росатома". Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что люди попадают в "кадровую яму" из-за стремительного развития современных технологий, искусственного интеллекта и робототехники.  

"Выпускники и уже состоявшиеся профессионалы не могут найти работу по специальности, а работодатели, как ни парадоксально, тратят годы, чтобы подобрать специалистов на ключевые должности", - отметил Лихачев, добавив, что миллионы граждан остаются без работы из-за изменений на рынке труда.

Как передает РИА Новости со ссылкой на доклад, в "кадровой яме" (ее также называют "квалификационной ямой") очутились 1,3 миллиарда работников по всему миру. Через десять лет их станет на 100 миллионов человек больше. В 2017 году мировой ВВП потерял пять триллионов долларов из-за этой проблемы. 

Ранее сообщалось, что врачи Боткинской больницы стали проводить операции с помощью роботов, которые, в частности, повторяют движения рук хирургов. 

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