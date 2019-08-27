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В резюме появится новая графа, влияющая на трудоустройство

09:37
  • вторник
  • 27 августа 2019

Этот опыт повлияет на карьеру

В резюме соискателей появится новая графа "участие в волонтерских программах", которая будет влиять на успешность в поисках работы.

По мнению Роструда, опыт волонтерства говорит о сильных чертах соискателя, поэтому его нужно интегрировать в резюме, пишет "Российская газета".

Соответствующая отметка на сайтах по поиску работы появится уже в следующем году, добавляет газета "Известия".  

Ранее сервис "Работа.ру" рассказал, что на собеседованиях работодатели в первую очередь обращают внимание на внешний вид кандидатов, затем на пунктуальность и третьим пунктом на интерес человека к вакансии.

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