Какую угрозу таит в себе чернослив на российских прилавках?

Не везде микробиологические показатели соответствовали составу

Специалисты "Росконтроля" выяснили, какие марки чернослива безопасны для здоровья. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали семь популярных марок, которые моно найти на прилавках отечественных магазинов: Natur Foods, "Каждый день", "Дары природы", Billa, "Маркет", "ВкусВилл" и "ФруктОрешки". Специалисты оценили образцы по микробиологическим показателям и по расхождениям с заявленными данными в составе.

Как выяснилось, все образцы, кроме "ВкусВилл", содержат консервант - сорбиновую кислоту. Больше всего его оказалось во "ФруктОрешки", из-за этого марка оказалась в черном списке "Росконтроля". В черносливе "Каждый день" обнаружили диоксид серы, который не был заявлен в маркировке.

Таким образом, к покупке рекомендованы только пять марок: "ВкусВилл", Natur Foods, "Дары природы", Billa и "Маркет", говорится в исследовании "Росконтроля".