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"Принимала тонны обезболивающих": Успенская обратилась за помощью к иностранным врачам

10:14
  • вторник
  • 27 августа 2019

Здоровье певицы пошатнулось

65-летняя певица Любовь Успенская рассказала о своем оздоровительном отдыхе в испанском городе Марбелья, расположенном на побережье Средиземного моря. 
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Последние четыре года артистка проводит летний отпуск на испанском курорте. Она много спит, плавает и каждый вечер проходит около 10 километров вдоль моря. При этом Успенская не только расслабляется, но и восстанавливает здоровье. 

"Давно беспокоил зуб, а к стоматологу никак не успевала, поэтому принимала тонны обезболивающих, - цитирует певицу "СтарХит". - Наконец поставила пломбу и сделала отбеливание. Также посетила офтальмолога, прошла гастроскопию - все хорошо. Несколько сеансов массажа избавили от дискомфорта в спине. Когда уверена, что все в порядке со здоровьем, не страшно строить планы на будущее". 

По словам Успенской, из-за напряженного рабочего графика ей не всегда удается правильно питаться, поэтому на отдыхе она решила восполнить запас полезных микроэлементов и витаминов. Певица налегает на рыбу, салаты и фрукты. 

"Нет изматывающей жары, которая меня убивает. Спокойная атмосфера, можно открыть калитку и окунуть ноги в море. Развитая инфраструктура, шикарные рестораны, прекрасные врачи… В Москве на докторов времени не хватает, а тут все медики уже знакомые, проверяюсь регулярно, чтобы вернуться домой с чистой совестью", - рассказала Любовь Успенская о прелестях отдыха в Марбелье. 

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