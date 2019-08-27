Какие новинки покажут на МАКС-2019

Ожидается целый ряд премьер и насыщенная летная программа

Во вторник в подмосковном Жуковском открылся авиасалон МАКС. Свои разработки представят более 800 компаний со всего мира. По традиции, первые три дня выставка работает для специалистов и бизнеса, а в выходные она откроет свои двери для посетителей. Экспозицию осмотрит Владимир Путин вместе с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, передает "ТВ Центр".

Международный авиакосмический салон МАКС проводится в четырнадцатый раз в Жуковском. В этом году для зрителей приготовили массу сюрпризов и новинок. Большая деловая программа. Ожидается прибытие президента России Владимира Путина, он проведет здесь двусторонние переговоры с лидером Турции Раджепом Эрдоганом.

На этом салоне состоялась мировая премьера новейшего отечественного среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21-300. Его называют будущим отечественной авиации. Корпус, а главное крылья, сделаны из новейших композитных материалов, которые делают его легким и прочным. Один самолет этой модели участвует в показательных полетах. Еще один представлен на статической площадке, где можно детально изучить кабину и салон.

МС-21 и многое другое покажут президенту. Впервые в статической части салона представлен новейший российский истребитель пятого поколения Су-57. Эта боевая машина вызывает огромный интерес у иностранных делегаций. Она намного превосходит по своим характеристикам многие зарубежные образцы воздушной военной техники.

На МАКС представлен обновленный самолет БЕ-200. Сегодня здесь представлен испытательный аппарат. Новинкой на этом салоне стали спасательные контейнеры, которые крепятся под крыло.

"Терпящее бедствие судно, люди в море, самолет подходит, снижается на минимальную высоту, сбрасывает контейнер. Контейнер раскрывается, в нем лодка, теплая одежда, питание. Мы можем такое сбросить с любой высоты, хоть с одного метра. Реально они сейчас нигде не применяются, кроме как на Бе-200", - заявил летчик-испытатель Евгений Юрасов.

Особенностью этого салона стала отдельная большая площадка беспилотных летательных аппаратов военного и гражданского направления. Институт имени Баумана показал модель экраноплана. Это аппарат может скользить над землёй. Зрителям представали большую экспозиция из Поднебесной. Китай стал страной-партнером авиасалона МАКС. Это происходит впервые. Также впервые в России продемонстрирован макет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Предусмотрены показательные выступления. В небо поднимутся и пассажирские лайнеры, и истребители. Свое мастерство покажут пилотажные группы.

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