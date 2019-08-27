ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владивосток приходит в себя после схода селей (видео)

11:45
  • вторник
  • 27 августа 2019

На город обрушился мощный ливень

За утро - треть месячной нормы осадков. На Владивосток обрушился мощный ливень. Он заливает улицы и приводит к сходу селей. Из-за этого уже пострадали десятки машин. Прогноз синоптиков неутешительный: дожди в Приморье сохранятся как минимум lо конца недели. Есть вероятность паводка.

Жители ближайших домов сняли на видео сход оползня. Косогор обвалился в час пик. Люди ехали на работу. Никто не пострадал. А вот автомобилистам повезло меньше — грунт сошел с большой высоты так, что большинство машин не подлежат восстановлению. Супруг Людмилы был в это время в машине. От удара мужчина получил травмы, его госпитализировали.

"Сел в машину, говорит, что уже почти дал задний ход, и тут упало. Его заблокировало. Мужчины помогали вытаскивать. Двери, окна не открывались", - рассказывает Людмила Неркулаева.

Сильные дожди превратили улицы города в бурные реки. Даже внедорожникам с трудом удается проехать. Ливневки не справляются с количеством выпавших осадков.

По городу осложнено движение и общественного транспорта. Под воду уходят тротуары и подземные переходы. Владивосток стоит на сопках и потоки воды превращаются в водопады. Коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия стихии. Водой залило два детских сада. Родителям пришлось срочно забрать детей домой. Но некоторые жители не теряют оптимизм и пересаживаются на лодки.

Тем временем синоптики не дают положительных прогнозов. Во Владивостоке и в некоторых районах края сохранятся сильные осадки. Прогнозируют резкие подъемы уровня воды в реках. Объявлено штормовое предупреждение.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток. 

Главное сегодня
Спасатели МЧС на месте схода селя
Спасатели МЧС на месте схода селя
Последствия схода селя
Последствия схода селя
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка в Приморье
Последствия паводка в Приморье
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствие паводка
Последствие паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.