Владивосток приходит в себя после схода селей (видео)

На город обрушился мощный ливень

За утро - треть месячной нормы осадков. На Владивосток обрушился мощный ливень. Он заливает улицы и приводит к сходу селей. Из-за этого уже пострадали десятки машин. Прогноз синоптиков неутешительный: дожди в Приморье сохранятся как минимум lо конца недели. Есть вероятность паводка.

Жители ближайших домов сняли на видео сход оползня. Косогор обвалился в час пик. Люди ехали на работу. Никто не пострадал. А вот автомобилистам повезло меньше — грунт сошел с большой высоты так, что большинство машин не подлежат восстановлению. Супруг Людмилы был в это время в машине. От удара мужчина получил травмы, его госпитализировали.

"Сел в машину, говорит, что уже почти дал задний ход, и тут упало. Его заблокировало. Мужчины помогали вытаскивать. Двери, окна не открывались", - рассказывает Людмила Неркулаева.

Сильные дожди превратили улицы города в бурные реки. Даже внедорожникам с трудом удается проехать. Ливневки не справляются с количеством выпавших осадков.

По городу осложнено движение и общественного транспорта. Под воду уходят тротуары и подземные переходы. Владивосток стоит на сопках и потоки воды превращаются в водопады. Коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия стихии. Водой залило два детских сада. Родителям пришлось срочно забрать детей домой. Но некоторые жители не теряют оптимизм и пересаживаются на лодки.

Тем временем синоптики не дают положительных прогнозов. Во Владивостоке и в некоторых районах края сохранятся сильные осадки. Прогнозируют резкие подъемы уровня воды в реках. Объявлено штормовое предупреждение.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.