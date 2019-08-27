Показушность и эгоизм. Итоги 100 дней президентства Зеленского

Новому лидеру Незалежной дали время на исправление

Сто дней президентства. На Украине подводят итоги первого периода правления Владимира Зеленского. Срок небольшой, но знаковый. Всё это время жители страны ждали исполнения предвыборных обещаний. Чего добился новый глава государства на данный момент и оправдал ли надежды избирателей?

Ровно сто дней назад, Зеленского, только что произнесшего свою инаугурационную речь в Верховной Раде, люди на улице встречали овациями. Толпа скандировала: "Молодец". Желали удачи, по-настоящему веря, что в этот раз все действительно может измениться.

"Всю свою жизнь я старался делать так, чтобы украинцы смеялись. Следующие пять лет я сделаю всё, чтобы украинцы не плакали", - заявил тогда новый президент Украины.

И в этой формулировке каждый услышал для себя что-то конкретное. Об этом говорит и последний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии. Так, больше сорока процентов украинцев рассчитывали, что Зеленский в первые сто дней своего президентства снизит коммунальные тарифы. Не снизил. Чуть больше 31% ждали ускорения расследования резонансных уголовных дел и коррупционных преступлений. Не ускорил. Еще 33% опрошенных хотели начала прямых переговоров с Донецком и Луганском для восстановления мира, ради которого Зеленский обещал пойти на все.

"Я готов пожертвовать своей популярностью, своим рейтингом. И если потребуется, я без сомнений готов пожертвовать и своей должностью для того, чтобы настал мир", - утверждал Зеленский.

Но результат и в этом плане оказался фактически нулевым. На юго-востоке Украины как стреляли, так и стреляют. От прямых переговоров с Донецком и Луганском Зеленский, как и в свое время Порошенко, наотрез отказался. Минские соглашения, как и при прошлой власти, откровенно саботируются. При этом на словах украинский президент вроде бы даже не против их исполнить. Правда, с мертвой точки дело за эти сто дней так и не сдвинулось, что наводит экспертов на вполне конкретные выводы.

"То есть фактически это демонстрация желания при полном нежелании что-либо реально сделать. Этот конфликт стал очень выгоден для современной украинской государственности. Можно даже сказать, что конфликт в Донбассе стал государствообразующим. Вся внутренняя политика, вся идеология современной Украины, вся система политических отношений, она построена на конфликте в Донбассе", - заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Но если власть все устраивает, то вот простым украинцам эта война уже надоела. Как и политика прошлого украинского гаранта. Во многом отсюда и победа Зеленского на президентских выборах. И результат его партии на досрочных выборах в Раду, где у этой политсилы теперь абсолютное большинство, а у нового президента фактически абсолютная власть.

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"Нельзя говорить о том, что Зеленский со своей командой потратил эти 100 дней впустую. Зеленский сделал для себя. Для себя лично, не для Украины и не для народа Украины все то, что он хотел сделать. Он перехватил власть. Он победил на выборах в Верховную Раду. Он сейчас пытается сместить порошенковских ставленников и поставить на эти места своих проверенных людей. Собственно говоря, Зеленский очень много сделал для укрепления своих собственных, личных, персональных позиций во власти", - заключил доктор политических наук Андрей Манойло.

И в этом, говорят эксперты, Зеленский тоже крайне похож на Порошенко. На международных площадках новый украинский президент произносит крайне схожие речи, требуя введения против России дополнительных санкций или остановки проекта "Северный поток-2". При этом вопрос с продлением транзита через Украину, который грозит этой стране настоящей энергетической катастрофой, до сих пор не решен. Вероятно, украинским властям сейчас не до этого. На повестке - передел власти, который Зеленский умело превращает в отличное шоу.

"Показушность, извините за такое не очень литературное слово. Но оно действительно определяет то, что он делает. Все-таки это именно то, в чем он является специалистом. Шоу. Да, он шоумен. И его задача ярко, красиво выступать. Делать шоу. Нравиться публике. Но на практике пока не сделано ничего, что можно было бы ему поставить в плюс, как новой власти", - прокомментировал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Конечно, все это можно списать на отсутствие подконтрольной Рады и правительства. Да, и сто дней для нового президента - это все-таки не такой уж большой срок, чтобы делать однозначные выводы. Время у Зеленского, безусловно, еще есть, учитывая колоссальную поддержку, которая, конечно же, начнет таять, как только к украинцам наконец придёт осознание, что их в очередной раз обманули.

Александр Панюшкин, Игорь Константинов, "ТВ Центр".