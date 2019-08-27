Собянин: Филевская линия метро спасена

Завершить капремонт планируют до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как продвигается капитальный ремонт Филевской линии метро. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Эта ветка - одна из старейших в столице. Открыта больше 60 лет назад. За почти три года реконструировали семь наземных станций - от "Студенческой" до "Кунцевской". Работы проводили, не останавливая движение. За исключением технологических перерывов в выходные. Завершить все работы планируют до конца года.

"Полностью разобрали платформы, вестибюли, рельсы и заново собрали эту линию. Она стала современной, надежной. Основные работы выполнены. Остались небольшие работы по благоустройству и каких-то технологических вещей, уже несущественных. Сегодня можно уже сказать, что Филевская линия спасена. У нее новое рождение", - сказал Собянин.