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Собянин: Филевская линия метро спасена

11:57
  • вторник
  • 27 августа 2019

Завершить капремонт планируют до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как продвигается капитальный ремонт Филевской линии метро. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Эта ветка - одна из старейших в столице. Открыта больше 60 лет назад. За почти три года реконструировали семь наземных станций - от "Студенческой" до "Кунцевской". Работы проводили, не останавливая движение. За исключением технологических перерывов в выходные. Завершить все работы планируют до конца года.

"Полностью разобрали платформы, вестибюли, рельсы и заново собрали эту линию. Она стала современной, надежной. Основные работы выполнены. Остались небольшие работы по благоустройству и каких-то технологических вещей, уже несущественных. Сегодня можно уже сказать, что Филевская линия спасена. У нее новое рождение", - сказал Собянин.

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