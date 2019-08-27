В Казани подводят итоги чемпионата WorldSkills

Победителей объявят вечером

В Казани подводят итоги 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Церемонию закрытия посетит Владимир Путин. За звание асов своего дела боролись более тысячи участников из десятков стран мира.

Около полутора тысяч мастеров своего дела со всех концов планеты - под одной крышей. Слоган "Будущее в твоих руках" здесь оправдывает себя на 100%! По правилам чемпионата принять участие в соревнованиях можно лишь раз в жизни. Поэтому каждый тут стремится доказать, что именно он - лучший в профессии.

Дух соперничества силен! Атмосфера - как на Олимпийских играх. Только вместо традиционных видов спорта - тут немного другие категории. На скорость соревнуются даже ландшафтные дизайнеры! Впрочем, несмотря на ограниченное количество времени, финальный результат должен получиться целостным, а не скомканным. Задача сложная, но выполнимая. А уж финальный успех однозначно стоит всех пережитых эмоций.

"Это - очень крутые эмоции. Надо попробовать! Я думал: ну, че там! Попробую и всё. Я тут выступал и был в шоке от людей, что бывают такие эмоции. Я не эмоциональный сильно человек, но тут я растрогался, расплакался", - рассказал Глеб Плахотнюк.

К движению WorldSkills Россия присоединилась в 2013 году. Тогда наша сборная заняла последнее место. В Абу-Даби два года назад россияне стали пятыми. Сегодня - в числе фаворитов. Дома, как говорят, и стены помогают. Командный дух укрепляют и болельщики.

За неделю участники соревнований и болельщики пережили, кажется, целую палитру эмоций. От восторга и азартного блеска в глазах до горечи поражения. В кулуарах друг друга подбадривают даже соперники.

Казань готовилась к этому чемпионату четыре года и справилась с проведением столь масштабного события на отлично. Победителей соревнований объявят уже во вторник вечером на грандиозной церемонии закрытия.

Александра Сергомасова, Елена Макарова, Владимир Черных, Тимур Ахмедов, Андрей Алексеев. "ТВ Центр". Казань.