ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обсудили судьбу дошколят

11:53
  • вторник
  • 27 августа 2019

В столице прошел всероссийский форум "Ориентиры детства 2.0"

Как повысить престиж профессии воспитателя и сделать обучение в дошкольных учреждениях максимально комфортным. Эти и другие вопросы обсуждались в Москве на всероссийском форуме "Ориентиры детства 2.0".

Шесть тысяч участников со всей России: педагоги, эксперты сферы образования, психологи, представители органов власти. В программе - обмен опытом и профессиональный разговор о новых методиках дошкольного обучения, передает "ТВ Центр".

"Задачи, которые решаются в области дошкольного образования - как его организовать, как сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя, с одной стороны, комфортно, а, с другой, субъектом вот тех процессов и вообще хозяином собственного детства. Одна из других задач, более профессиональная, она заключается в том, чтобы познакомить дошкольных работников с актуальными проблемами. И чтобы они чувствовали социальную значимость и социальную поддержку", - заявил руководитель Всероссийского форума работников дошкольного образования "Ориентиры детства 2.0" Николай Веракса.

Новости по теме
Детская площадка
Детская площадка
Детский сад
Детский сад
Детский сад
Детский сад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.