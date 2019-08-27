В Москве обсудили судьбу дошколят

В столице прошел всероссийский форум "Ориентиры детства 2.0"

Как повысить престиж профессии воспитателя и сделать обучение в дошкольных учреждениях максимально комфортным. Эти и другие вопросы обсуждались в Москве на всероссийском форуме "Ориентиры детства 2.0".

Шесть тысяч участников со всей России: педагоги, эксперты сферы образования, психологи, представители органов власти. В программе - обмен опытом и профессиональный разговор о новых методиках дошкольного обучения, передает "ТВ Центр".

"Задачи, которые решаются в области дошкольного образования - как его организовать, как сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя, с одной стороны, комфортно, а, с другой, субъектом вот тех процессов и вообще хозяином собственного детства. Одна из других задач, более профессиональная, она заключается в том, чтобы познакомить дошкольных работников с актуальными проблемами. И чтобы они чувствовали социальную значимость и социальную поддержку", - заявил руководитель Всероссийского форума работников дошкольного образования "Ориентиры детства 2.0" Николай Веракса.